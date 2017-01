Ali B drong aan op stage bij ADO: ‘Hij zei: ik zou het doen als ik jou was’

Abel Tamata is sinds deze week op proef bij ADO Den Haag. De 26-jarige linksback zit na zijn vertrek bij FC Groningen sinds begin dit seizoen zonder club. Het was Ali B die er bij Tamata op aandrong mee te trainen bij de club uit de Hofstad.

Door hun familieband is de muzikant zaakwaarnemer van Tamata. "Hij zei: ik zou het doen als ik jou was’’, vertelt de verdediger in De Telegraaf. De financiën maken Tamata niet heel veel uit; hij weet dat hij er bij ADO geen geld is. "Je moet uiteindelijk op de lange termijn denken. Ik ben blij dat ik hier nu kan trainen. Dit is het beste dat er is. Dat besef je echt als je geen club meer hebt.’’

Tamata weet dat hij een speciale back is. "Dribbelen, trucjes en aannames doe ik allemaal met mijn rechterbeen, maar voorzetten, lange passes en schieten allemaal met mijn linker", erkent de verdediger met een lach. Tamata, die ook speelde voor PSV en Roda JC Kerkrade, legde afgelopen weekend een aanbieding van VVV-Venlo naast zich neer. Bij de Jupiler League-club was hij twee weken op proef.