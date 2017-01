‘Ajax schaakt op meerdere borden en heeft in Engeland voet tussen de deur’

In de zoektocht naar aanvallende versterking waagt Ajax weer een poging bij Gerard Deulofeu van Everton. De Telegraaf bevestigt donderdag de berichtgeving van the Guardian over de interesse van de Amsterdammers in de aanvaller en stelt dat Ajax eind december nog nul op het rekest kreeg.

Volgens het dagblad was een winters vertrek van Deulofeu drie weken geleden nog 'onbespreekbaar', maar nu zou Ajax toch een voet tussen de deur hebben gekregen. De club van manager Ronald Koeman wil de 22-jarige aanvaller echter het liefst verkopen, voor tien miljoen euro, en niet op tijdelijke basis ergens stallen.

Deulofeu brak niet door bij Barcelona en kwam er tot zes officiële wedstrijden. De enkelvoudig international van Spanje vertrok medio 2015 naar Everton, nadat hij al was uitgeleend aan Sevilla en hetzelfde Everton. Koeman deed dit seizoen in tien Premier League-duels een beroep op Deulofeu.

Deulofeu staat zelf niet onwelwillend tegenover een overgang naar Ajax, maar er zijn voor directeur spelersbeleid Marc Overmars meer kapers op de kust. Daarom schaakt de Amsterdamse club op meerdere borden. David Neres van Sao Paulo is nog steeds een optie, maar de Braziliaanse club wees recent een formeel bod van tien miljoen euro af. Een akkoord met club en speler is volgens het dagblad nog niet in zicht.