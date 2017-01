‘Als je Jürgen Klopp bent, dan wil je hem natuurlijk niet laten gaan’

Daniel Sturridge lijkt op een dood spoor te zitten bij Liverpool. De aanvaller is niet standaard verzekerd van een basisplaats onder Jürgen Klopp en moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten. Steven Gerrard speelde jarenlang samen met Sturridge bij the Reds en kent de kwaliteiten van zijn voormalig ploeggenoot als geen ander.

"Ik speelde altijd graag met hem, de manier waarop hij zich beweegt over het veld is fenomenaal'', vertelde Gerrard aan BT Sport, rondom het FA Cup-duel tussen Plymouth Argyle en Liverpool (0-1). "Een ding waar je Sturridge niet op kunt afrekenen, is dat hij scoort zodra hij de kans krijgt.'' Het moyenne van de spits in dienst van Liverpool is indrukwekkend: in 81 competitiewedstrijden scoorde hij 45 keer.

"Ik weet dat Daniel geen derde keus wil zijn en ik weet ook dat hij geen speler is die een kleine rol wil vertolken", vervolgt Gerrard. "Ik ben er dus van overtuigd dat hij in overweging neemt wat er tot het einde van dit seizoen gebeurt en dan zal hij een beslissing maken over zijn toekomst. Als je Klopp echter bent, dan wil je hem natuurlijk behouden, want als hij zijn dag heeft, is hij van wereldklasse." Het contract van Sturridge, 27 jaar, loopt in 2019 ten einde.