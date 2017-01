Juventus weigert transferclausule van 150 miljoen

De toekomst van Miguel Layún ligt mogelijk in Italië of China. Er zijn bij FC Porto momenteel drie biedingen binnengekomen voor de Mexicaanse verdediger, twee uit de Serie A en één uit de Chinese Super League. (ESPN)

Fenerbahçe was in de zoektocht naar een nieuwe middenvelder uitgekomen bij Paulo Ganso. Trainer Dick Advocaat hoefde de Braziliaan van Sevilla echter niet te hebben, omdat zijn tempo en atletische kwaliteiten niet geschikt waren voor zijn team. (Milliyet)

De club weigert een transferclausule van 'slechts' 150 miljoen euro in de verbintenis op te nemen.

Salomon Kalou onderhoudt nog steeds warme banden met Rudi García, die zijn trainer was bij Lille. Om die reden zou Olympique Marseille, waar García nu werkzaam is, weleens de volgende bestemming kunnen zijn. (RMC)