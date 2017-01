Real Madrid lijdt tweede verlies op rij in drie dagen tijd

Real Madrid heeft woensdagavond opnieuw een nederlaag geleden. Drie dagen na de eerste nederlaag na veertig officiële duels, in de competitiewedstrijd tegen Sevilla (2-1), ging het team van Zinédine Zidane ook in de Copa del Rey onderuit. Celta de Vigo was in Madrid te sterk voor los Merengues, in het kader van het eerste kwartfinaleduel: 1-2.

Real Madrid domineerde in de eerste helft, had meer balbezit, maar een beloning voor het team van Zidane bleef uit. Celta werd gedwongen om op de tegenaanval te spelen en kwam ook enkele malen gevaarlijk uit. Kiko Casilla maakte in elke aanval van de ploeg van Eduardo Berizzo echter een zekere indruk. De beste kans van Real Madrid was een ver schot van Casemiro, die zijn inzet rakelings het doel zag missen.

Marco Asensio viel al vroeg in de tweede helft uit, na een ongelukkige valpartij van Facundo Roncaglia op het talent. Met Álvaro Morata als vervanger zocht Real Madrid nadrukkelijk naar de 1-0, maar de openingstreffer viel aan de andere kant. Marcelo kon een voorzet van Theo Bongonda niet goed wegwerken, waardoor Iago Aspas de bal voor zijn voeten kreeg en de bal achter Casilla kon werken.

Marcelo nivelleerde vijf minuten later reeds de tussenstand. De Braziliaan ontving de bal, na een afgeslagen voorzet van Luka Modric, en schoot het leer op indrukwekkende wijze achter Sergio Álvarez: 1-1. De vreugde was echter van korte duur. Jonny ontving een geweldige bal van Aspas en mikte de bal uiterst precies in de hoek: 1-2. Real Madrid had uitzicht op een tweede doelpunt, vooral via de ingevallen Karim Benzema, maar het team van Zidane kon de tweede nederlaag op rij niet voorkomen.