Aubameyang en consorten stellen weer teleur, Kameroen wint toch

Gastland Gabon wacht op de Africa Cup nog altijd op zijn eerste overwinning. Nadat het elftal van bondscoach José Antonio Camacho er op de eerste speeldag niet in was geslaagd van Guinea-Bissau te winnen, volgde woensdag opnieuw puntverlies. Burkina Faso hield het gastland op een gelijkspel: 1-1. In de andere wedstrijd in Groep A was Kameroen met 2-1 te sterk voor Guinea-Bissau, waardoor de Ontembare Leeuwen nu de dans leiden.

Gabon-Burkina Faso 1-1

Het gastland kende een valse start in een volgepakt Stade d'Angondjé. Johann Obiang schatte een hoge bal verkeerd in en bood Préjuce Nakoulma zo de kans om alleen op doelman Didier Ovono af te gaan. De aanvaller van Kayserispor bleef rustig en bracht Burkina Faso op voorsprong met een simpele schuiver. Gabon ging op jacht naar de gelijkmaker en nivelleerde de score nog voor de thee. Pierre-Emerick Aubameyang werd in het strafschopgebied getorpedeerd door Kouakou Koffi en benutte het buitenkansje nadien zelf.

Het betekende voor Aubemeyang zijn tweede doelpunt op het eindtoernooi, nadat hij ook al tot scoren was gekomen tegen Guinea-Bissau. Beide ploegen hadden in de tweede helft kansen op de overwinning, maar doordat Bertrand Traoré namens Burkina Faso op Ovono stuitte en Serge Angoue aan de andere kant rakelings naast kopte, eindigde het treffen onbeslist.

Kameroen-Guinea-Bissau 2-1

Guinea-Bissau verraste zaterdag al door Gabon op een gelijkspel te houden en maakte ook tegen Kameroen grote indruk. Het team van Baciro Candé bestaat overwegend uit voetballers die hun brood verdienen in lagere Europese competities, maar de oefenmeester zag zijn manschappen fris beginnen. Dat resulteerde binnen het kwartier in de openingstreffer van Piqueti Silva. De aanvaller pikte de bal halverwege de eigen helft op en liet meerdere tegenstanders zijn hielen zien, alvorens hij schitterend afdrukte.

Guinea-Bissau hield vervolgens lang stand, maar moest in het tweede bedrijf alsnog capituleren. Eerst tekende Sébastien Siani met een fraai afstandsschot voor de gelijkmaker, waarna Michael Ngadeu Ngadjui Kameroen met een hard schot in de slotfase de drie punten bezorgde.