Woensdag, 18 Januari 2017

Bakkali kan op vertrouwde bodem terugkeren

Shinji Okazaki keert mogelijk terug in de Bundesliga. Schalke 04 is geïnteresseerd in de Japanse aanvaller van Leicester City, die eerder voor VfB Stuttart en FSV Mainz speelde. (Daily Mirror)

Jonathan Cafú heeft er een optie bij. De aanvaller van Ludogorets werd al gelinkt aan onder meer Olympique Lyon en Leicester City en wordt nu ook gevolgd door FC Porto. (A Bola)

Zakaria Bakkali wordt alweer in verband gebracht met een vertrek uit Valencia. De ex-PSV’er zou hoog op de lijst bij FC Porto staan, maar ook Anderlecht heeft het vizier gericht op de Belg. (Diverse Belgische media) De ex-PSV’er zou hoog op de lijst bij FC Porto staan, maar ook Anderlecht heeft het vizier gericht op de Belg.

Salvatore Sirigu verhuist mogelijk naar de Benelux. De dertigjarige doelman van Sevilla, die eigendom is van Paris Saint-Germain, is in beeld bij Anderlecht. (Het Laatste Nieuws)

Arsenal was bereid Alexis Sánchez te ruilen voor Miralem Pjanic. Ondanks dat Juventus wel geïnteresseerd is in de Chileen, wil men de Bosnische middenvelder graag in Turijn houden. (Tuttosport)