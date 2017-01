De Mos: ‘Er hangt een prijskaartje van 35 miljoen euro om zijn nek’

Virgil van Dijk verruilde FC Groningen drieënhalf jaar geleden voor Celtic en verdiende met zijn sterke spel een transfer naar Southampton. Bij the Saints is de Nederlander uitgegroeid tot een van de meest begeerde centrumverdedigers van de Premier League. Aad de Mos is onder de indruk van de ontwikkeling die Van Dijk doormaakt.

"Hij staat positioneel altijd goed. Daarnaast is Van Dijk een uitstekende kopper en kan hij uitstekend opbouwen", laat de voormalig coach van onder meer Ajax en Anderlecht optekenen door Omroep Brabant. De 25-jarige Van Dijk staat naar verluidt op de radar bij vrijwel de gehele Engelse top, maar De Mos vermoedt dat er een stevig prijskaartje om zijn nek zal hangen. "35 miljoen euro."

De Mos vindt 'Arsenal, Manchester United, Paris Saint-Germain of Atlético Madrid' een mooie toekomstige werkgever voor Van Dijk. De verdediger streek anderhalf jaar geleden neer op St Mary’s en is inmiddels een dragende kracht in de defensie van Southampton. Nadat hij in zijn debuutjaar 34 competitieduels speelde, staat de teller deze jaargang alweer op twintig optredens in de hoofdmacht van de Engelse middenmoter. Het huidige contract van de Oranje-international loopt af in de zomer van 2022.