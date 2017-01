Depay zet handtekening en is officieel speler van Lyon

De wegen van Memphis Depay en Manchester United scheiden. De aanvaller heeft vrijdag getekend bij Olympique Lyon, dat met succes een formeel bod van minimaal 18,5 miljoen euro uitbracht. Depay, die onder José Mourinho geen toekomst op Old Trafford meer had, heeft zich tot medio 2021 aan de Ligue 1-club verbonden. Vrijdagmiddag wordt hij officeel gepresenteerd.

De transfersom kan nog tot in totaal 25 miljoen euro oplopen, indien Depay en/of Olympique Lyon aan bepaalde sportieve doelstellingen voldoen. Manchester United zou volgens diverse Engelse en Franse media een terugkoopclausule én een doorverkooppercentage in het contract van les Gones met de Oranje-international hebben laten opnemen, al is niet duidelijk om wat voor bedragen het gaat.

Manchester United sloeg eerder twee biedingen van Olympique Lyon op Depay af. De Premier League-club wilde het verlies op de vleugelaanvaller beperken. In de zomer van 2015 kwam Depay immers voor meer dan dertig miljoen euro over van PSV. Het werd echter niet de samenwerking die beide partijen voor ogen hadden. In zijn eerste maanden, onder Louis van Gaal, liet de aanvaller een enigszins positieve indruk achter, maar het aantal speelminuten ging vanaf januari 2016 flink omlaag.

Het zomerse vertrek van Van Gaal, en de komst van José Mourinho, bood nieuwe kansen voor Depay, die echter ook niet in de plannen van de Portugees voorkwam. De aanvaller stond deze voetbaljaargang slechts acht keer binnen de lijnen, waarvan slechts tweemaal langer dan 45 minuten. Zijn laatste treffer als Mancunian dateert van 25 februari 2016, in het Europa League-duel met FC Midtjylland.

