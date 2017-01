‘Van Gaal is een van de beste coaches die Barcelona ooit heeft gehad’

Louis van Gaal kondigde dinsdag aan in ieder geval een flinke pauze van het coachen te willen nemen. Daarmee ontkrachte hij de geruchten van een dag eerder, waarin werd geclaimd dat hij helemaal niet meer terug zou keren als trainer. In Barcelona ging het nieuws in ieder geval niet onopgemerkt voorbij en Luis Enrique werd tijdens een persconferentie natuurlijk gevraagd hoe hij tegen de tijd van Van Gaal in de Catalaanse hoofdstad aankeek.

“Ik heb het geluk gehad om twee keer met Van Gaal te mogen werken en vanwege onze relatie heb ik een hoge pet van hem op”, blikte de trainer van Barcelona terug. “Hij is een van de beste coaches die we bij Barça hebben gehad en ik heb veel van hem geleerd. Hij is een krachtig persoon, maar ook een geweldige coach. Ik zou zeggen dat hij een van de beste coaches is waar ik mee heb gewerkt.”

“Toen hij hierheen kwam, paste hij meteen goed bij de club vanwege zijn ideeën over balbezit en aanvallend spel. Hij is erg methodisch, werkt hard en hij had een aantal regels waar hij altijd aan vasthield, wat de spelers er ook van dachten”, gaat Luis Enrique verder. “Als ik terugkijk op zijn twee periodes hier, zijn er mooie herinneringen en geweldige anekdotes. Hij heeft een belangrijke rol in mijn loopbaan gespeeld, niet alleen op voetballend gebied, maar ook op persoonlijk vlak. Achter die serieuze façade was hij een erg gevoelige man. Ik hoop dat hij nog een keer op bezoek komt.”