‘Diego Costa na megaboete weer in genade aangenomen bij Chelsea’

Diego Costa is inmiddels weer in genade aangenomen bij Chelsea, maar heeft daar diep voor in de buidel moeten tasten. Volgens The Sun heeft de spits een boete van zo’n 215.000 euro gekregen voordat hij weer mee mocht trainen met de selectie van trainer Antonio Conte.

Afgelopen maandag moest Diego Costa in zijn eentje trainen op trainingscomplex Cobham, terwijl zijn teamgenoten een vrije dag hadden. Na een gesprek met Conte en fitnesstrainer Julio Tous mocht de spits dinsdag weer met de groep mee trainen. Daarmee lijkt de onrust rond Diego Costa nu te zijn gaan liggen.

De Spaans international botste vorige week met Conte en ontbrak vervolgens in de wedstrijd tegen Leicester City, volgens de officiële lezing door een rugblessure. Op de achtergrond speelde namelijk de aanbieding van het Chinese Tianjin Quanjian, dat de spits een weeksalaris van een kleine 600.000 bood. Chelsea wil de topscorer echter voorlopig binnenboord houden, omdat hij een belangrijke rol kan spelen in de kampioensrace. Bovendien heeft men bij the Blues nog niet het vertrouwen dat Michy Batshuayi Costa al kan vervangen.