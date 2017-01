Aanvoerder verlengt bij Utrecht: ‘Intelligente speler met veel plichtsbesef’

FC Utrecht heeft het contract van Willem Janssen opengebroken. De middenvelder had nog een verbintenis voor anderhalf jaar, maar die is nu met twee jaar verlengd met een optie voor nog één jaar. Daardoor ligt de aanvoerder van de Domstedelingen nu in ieder geval tot 2020 vast.

Sinds de zomer van 2013 speelt Janssen in Utrecht. Het eerste seizoen werd hij door de club van FC Twente gehuurd, waarna hij een jaar later definitief overgenomen werd. Tot dusver speelde de middenvelder annex verdediger 76 wedstrijden voor FC Utrecht en groeide in de Galgenwaard uit tot aanvoerder. Janssen kwam in zijn carrière eerder uit voor VVV-Venlo, Roda JC Kerkrade en FC Twente.

Trainer Erik ten Hag toont zich content met de contractverlenging van zijn aanvoerder. “Willem Janssen is al jaren een stabiele factor voor FC Utrecht, eerst op het middenveld, maar nu ook in zijn nieuwe rol als verdediger. Willem voelt zich sterk verbonden met FC Utrecht en wij willen graag dat hij van vaste waarde voor de club blijft”, zegt Ten Hag op de website van FC Utrecht. “Hij is een intelligente speler met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, een goede captain met een hoge mate van plichtsbesef binnen en buiten het veld.”