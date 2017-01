‘Ik heb nooit een betere droom gedroomd dan spelen voor United’

Eric Bailly verruilde afgelopen zomer Villareal voor Manchester United. De verdediger speelde tot nu toe zeventien wedstrijden voor the Red Devils en voelt zich thuis in Engeland. De Ivoriaan hoopt zelfs dat hij zijn hele carrière in Manchester kan blijven spelen.

“Het is moeilijk om een positie te veroveren in het eerste elftal, maar ik moet genieten van iedere minuut dat ik bij deze grote club ben. Ik ben zo blij om daar onderdeel van te mogen zijn”, zegt Bailly tegen sport360. “Ik heb nooit een betere droom gedroomd dan spelen voor Manchester United. Daarom hoop ik dat ik mijn hele carrière bij deze club kan blijven spelen.”

Manchester United kende een wisselvallige eerste helft van het seizoen. Het kampioenschap lijkt vooralsnog uit zicht, maar the Red Devils zijn nog wel in de race voor de FA Cup, de League Cup en de Europa League. “Er zijn veel nieuwe spelers en de trainer is ook nieuw. Het team krijgt nu een vaste samenstelling, de sfeer wordt beter en dat zie je in de resultaten”, besluit de Ivoriaanse verdediger, die momenteel met zijn land deelneemt aan de Afrika Cup.