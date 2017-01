Newcastle United moet het lange tijd stellen zonder Nederlandse basiskracht

Vurnon Anita is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde bij Newcastle United. Bij the Magpies speelde de ex-Ajacied dit seizoen al 23 wedstrijden, maar hij zal nu voorlopig ontbreken. Trainer Rafael Benítez laat weten dat hij de komende zes weken niet kan beschikken over Anita.

De middenvelder, die dit seizoen vooral als rechtsback speelt, kampt met een enkelblessure. Newcastle United strijdt momenteel met Brighton & Hove Albion om het kampioenschap in de Championship. De voorsprong op the Seagulls is momenteel één punt, terwijl nummer drie Leeds United op een achterstand van zeven punten staat. De bovenste twee ploegen promoveren naar de Premier League.

De komende tijd zal Anita in die kampioensrace dus geen rol spelen. De middenvelder is aan zijn vijfde seizoen in Newcastle bezig. Ook toen de club nog in de Premier League actief was, kwam hij geregeld aan spelen toe. Anita speelde inmiddels 147 wedstrijden voor the Magpies, waarin hij drie keer scoorde.