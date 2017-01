'Als ik een Uruguayaan een klap moet geven, zal ik dat doen’

Felipe Melo heeft na zijn jaren in Europa niet bepaald het imago van een zachtaardige speler. De middenvelder trok deze winter terug naar Brazilië en tekende bij Palmeiras. De ex-speler van onder meer Juventus, Galatasaray en Internazionale vertelt daar op een persconferentie dat zijn imago door de media gecreëerd is.

“In de laatste jaren heb ik maar vier rode kaarten gekregen. Voor een middenvelder die het vuile werk moet doen, is dat weinig”, laat Felipe Melo weten. “Veel mensen hebben kritiek op me, maar ik zou wel een Felipe Melo in mijn team willen hebben. Het verhaal dat ik kwaadaardig ben, is gecreëerd door de pers. Maar als ik een Uruguayaan een klap moet geven, zal ik dat doen. Als ik iemand op moet jagen, zal ik dat doen.”

Overigens is Felipe Melo met een duidelijk doel teruggekeerd naar zijn moederland. “We dromen ervan om alles te winnen en geschiedenis te schrijven”, zegt de 22-voudig Braziliaans international. “Met Cruzeiro heb ik al een keer het Braziliaanse kampioenschap gewonnen, dat wil ik nu weer doen. Ik heb toen ik jong was in de Copa Libertadores gespeeld, maar nu ben ik een bepalende speler.”