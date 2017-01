Oud-Feyenoorder tegenwoordig postbode: ‘Veel contact met mensen, dat is leuk’

Ooit was Stijn Huysegems voetballer van Feyenoord en international voor België. De 34-jarige aanvaller heeft na zijn laatste avontuur bij het Nieuw-Zeelandse Wellington FC inmiddels een behoorlijk carrièreswitch gemaakt. Tegenwoordig staat hij om vier uur ’s ochtends op om als postbode aan de slag te gaan.

Toen Huysegems in 2014 terugkeerde uit Nieuw-Zeeland stonden de clubs niet meer in de rij. "Als je daar gevoetbald hebt, denken ze dat je niet meer over dezelfde kwaliteiten beschikt als voorheen. Ik moest mijn vizier noodgedwongen richten op ploegen uit lagere divisies”, zegt de voormalig speler van onder meer AZ, Feyenoord, FC Twente, KRC Genk en Roda JC tegen Sport/Voetbalmagazine. Hij tekende destijds als semi-prof bij Dessel Sport, dat op het derde niveau van België speelt. Huysegems ruilde zijn profbestaan uiteindelijk in voor een carrière als postbode.

Zo verdeelt de vijftienvoudig international tegenwoordig kranten, sorteert de post en brengt de brieven rond. Rond twee uur ’s middags zit de werkdag van Huysegems er weer op en heeft hij tijd voor zijn kinderen. “Op dat vlak is er weinig verschil met mijn leven als profvoetballer, behalve dat ik nu veel vroeger moet opstaan. Je komt met veel mensen in contact en dat vind ik heel leuk”, zegt de aanvaller. Huysegems is ook nog actief bij FC Berlaar-Heikant, op het vijfde niveau van België.