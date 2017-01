Twente wil tijdens deze winter afscheid nemen van overbodig viertal

Voor Kyle Ebecilio, Torgeir Börven, Tim Hölscher en Georgios Katsikas ligt er voorlopig geen toekomst bij FC Twente. Het viertal is dit seizoen overbodig in Enschede en Voetbal International meldt dat de club tijdens de huidige transferwindow afscheid van hen wil nemen.

FC Twente wil Hölscher en Katsikas deze winter verhuren. Het tweetal moet het dit seizoen vooral hebben van speelminuten bij Jong Twente, dat uitkomt in de Tweede Divisie. De 26-jarige Katsikas zou de interesse hebben getrokken van een Belgische club. Hölscher werd twee seizoenen geleden al een keer uitgeleend, destijds aan het Duitse Chemnitzer FC.

Van Ebecilio en Börven willen de Tukkers deze winter definitief afscheid nemen. De middenvelder is in het bezit van een aflopende verbintenis en is al sinds de zomer al geen onderdeel meer van de selectie van Twente. Börven speelde afgelopen jaar op huurbasis bij het Noorse SK Brann, waar hij tot slechts vier wedstrijden kwam. De spits heeft nog een contract voor anderhalf jaar bij Twente.