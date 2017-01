‘Hij is de toekomst van het Belgische voetbal, had hem graag bij Ajax gezien’

Peter Bosz werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Frank de Boer als hoofdtrainer van Ajax, maar als het aan Aad de Mos had gelegen had de club voor iemand anders gekozen. De analist is zeer te spreken over Hein Vanhaezebrouck, momenteel de trainer van het Belgische AA Gent.

De Belgische oefenmeester maakte AA Gent in 2015 kampioen van België. Vanhaezebrouck staat bekend om zijn aanvallende stijl van spelen en werd al in verband gebracht met clubs als VfL Wolfsburg en Anderlecht. “Zijn aanwezigheid met de handen op de rug volstaat al om de spelers goed te laten werken. Hein is de toekomst van het Belgische voetbal”, zegt De Mos tegenover Sport/Voetbalmagazine.

"De grootste verdienste van Vanhaezebrouck is dat je meteen ziet dat het zijn ploeg is. Dat is het grootste compliment dat een trainer kan krijgen. Ik had Hein graag bij Ajax gezien”, voegt de voormalig trainer van onder meer PSV en Ajax daar aan toe. Sinds 2014 is Vanhaezebrouck werkzaam bij AA Gent. Voordat hij naar de Buffalo’s kwam, trainde hij onder meer bij KV Kortrijk en KRC Genk.