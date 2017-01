Vitesse-verdediger geeft oude club compliment: ‘Beste ploeg van Nederland’

Kelvin Leerdam ontmoet volgende week met Vitesse zijn oude club Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB Beker. De focus van de Rotterdammers ligt op het kampioenschap, maar de verdediger verwacht niet dat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst het bekertreffen laat lopen.

“Dat zijn jouw woorden, dat zul je mij niet horen zeggen. Feyenoord is gewoon op dit moment de beste ploeg van Nederland. Dat wordt lastig zat”, blikt Leerdam in gesprek met Voetbal International vooruit op het treffen met zijn oude club. De verdediger ruilde Feyenoord drieënhalf jaar geleden in voor Vitesse.

Met die club kende Leerdam een wisselvallige eerste helft van het seizoen. De verdediger voorspelt dat er nu een belangrijke periode voor de deur staat, waarin Vitesse kan bepalen of het seizoen nog kleur gaat krijgen. “Er komen belangrijke wedstrijden voor ons aan. Groningen en AZ in de competitie, Feyenoord om de beker. In die duels moeten wij laten zien dat we mee kunnen doen om de prijzen.”