Lyon-middenvelder stopt op 25-jarige leeftijd: ‘Gaat niet langer’

Gueïda Fofana is pas 25 jaar oud, maar moet noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten. De middenvelder kampt al lange tijd met een enkelblessure, waardoor hij afgelopen drie seizoen amper in actie kwam. De Fransman is wegens die blessure niet meer in staat om nog langer te voetballen.

In de afgelopen drie seizoenen speelde Fofana slechts vijf wedstrijden. Desondanks gaf hij zijn herstel niet op en hield hoop op een rentree. “Ik heb alles geprobeerd, maar ik moet accepteren dat het niet langer gaat”, zegt de middenvelder op de website van Olympique Lyon. Hij volgde een nieuw herstelprogramma na de zomer en werd diverse keren geopereerd, maar hij herstelde niet van de slepende enkelblessure.

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas bood Fofana direct een rol binnen de club aan, maar in welke functie is nog niet bekend. “Ik moet eerst alles op een rijtje zetten voordat ik een beslissing neem”, zegt Fofana daarover. Hij speelde sinds 2011 bij les Gones, waar hij uiteindelijk 104 wedstrijden in het eerste elftal speelde. Met Olympique Lyon won Fofana eenmaal de Franse beker, in 2012.