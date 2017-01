‘Manchester United denkt aan zomerse komst Dolberg’

Antoine Griezmann is naar verluidt het belangrijkste doelwit van Manchester United in de zomerse transferperiode, maar de kans is aanwezig dat José Mourinho geen genoegen neemt met slechts één aanvallende versterking. De Manchester Evening News meldt namelijk dat de Portugees ook graag een jongere spits aan zijn selectie toe wil voegen.

Volgens het medium weet Mou ook al wie die jongere spits moet worden. The Red Devils houden de ontwikkeling van Kasper Dolberg namelijk goed in de gaten. De negentienjarige Deen is momenteel bezig aan zijn doorbraakseizoen bij Ajax en werd in een eerder stadium ook al in verband gebracht met een overstap naar Uniteds stadgenoot Manchester City.

Dolberg, die onlangs zijn contract tot 2021 verlengde, is overigens niet de enige jonge aanvaller die op de radar van United is verschenen. Racing Genks Leon Bailey, die afgelopen zomer nog in verband werd gebracht met een transfer naar Amsterdam, wordt ook genoemd als mogelijke optie.