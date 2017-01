Stam verwelkomt Liverpool-verdediger: ‘Speler die iedereen graag ziet’

Reading heeft zich versterkt met Tiago Ilori, zo meldt de club op zijn website. De 23-jarige verdediger komt over van Liverpool en tekent bij de club van trainer Jaap Stam een contract voor 3,5 jaar. Hoeveel The Royals betalen voor de Portugees, is niet bekend gemaakt.

Stam liet weten blij te zijn met de komst van Ilori. “Tiago is een verdediger die iedereen graag ziet: technische kwaliteiten, goede pass, snelheid, kwaliteit en fysiek sterk. We willen altijd spelers halen die iets toevoegen aan ons team”, zegt de Nederlandse oefenmeester. “In deze competitie, met alle wedstrijden die we moeten spelen, kunnen er schorsingen of blessures ontstaan. Dan is het belangrijk dat je opties hebt. Als je naar de toekomst kijkt, moet je de kans grijpen als je een speler als Tiago vast kan leggen.”

Ilori werd door Liverpool drieënhalf jaar geleden voor 7,5 miljoen euro overgenomen van Sporting. Bij the Reds brak de verdediger echter nooit echt door, hij speelde slechts drie wedstrijden in het eerste elftal van Liverpool. Na verhuurperiodes bij Granada, Girondins de Bordeaux en Aston Villa laat de club hem nu definitief vertrekken.

DONE DEAL! Jaap Stam heeft er weer een optie achterin bij: Thiago Ilori komt over van Liverpool en heeft bij Reading een contract tot medio 2020 getekend!