‘ADO komt in zoektocht naar versterking uit bij Belgische spits’

ADO Den Haag wil zijn selectie in de huidige transferwindow nog versterken met het oog op de degradatiestrijd. In die zoektocht is de club uit de Hofstad uitgekomen bij Obbi Oulare, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische spits keerde deze winter terug bij Watford, maar mag daar direct weer op huurbasis vertrekken.

De eerste helft van het seizoen bracht Oulare door bij Zulte Waregem, maar die club stuurde hem in de winter terug naar Watford. Bij de Belgische club speelde de aanvaller slechts 84 minuten, waarin hij één keer trefzeker was. Naar verluidt liet de mentaliteit van Oulare te wensen over, waardoor Zulte Waregem besloot hem weer terug te sturen naar Engeland.

Bij Watford zit men voorlopig echter ook niet op de Belg te wachten, omdat hij nog lang niet het niveau voor de Premier League heeft. Daar zou ADO Den Haag graag gebruik van willen maken. De club heeft weinig budget en kan de selectie eigenlijk alleen versterken met huurspelers of transfervrije spelers. ADO heeft overigens wel concurrentie, want ook Sint-Truiden heeft bij Watford geïnformeerd naar Oulare. The Hornets namen hem anderhalf jaar geleden voor ruim acht miljoen euro over van Club Brugge.