AC Milan maakt achterban blij en breekt contract van ‘Jack’ over

Giacomo Bonaventura blijft langer bij AC Milan. De 27-jarige middenvelder heeft zijn tot medio 2019 doorlopende contract met één seizoen verlengd, zo maken i Rossoneri woensdag via de officiële kanalen bekend.

De achtvoudig international van Italië kwam in de zomer van 2014 voor maximaal zeven miljoen euro over van Atalanta en groeide al gauw uit tot een van de sleutelspelers van Milan. Hij was in 92 wedstrijden tot dusver goed voor achttien doelpunten en twintig assists.

Bonaventura, die de bijnaam Jack draagt, won tot dusverre één prijs. Hij won vorig jaar met Milan de Coppa Italia en staat met de club uit de modestad momenteel op de vijfde plaats in de Serie A.