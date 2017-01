Messi spreekt zich uit: ‘Ze hebben me altijd alles gegeven’

Lionel Messi werd de afgelopen tijd in verband gebracht met een vertrek naar de Premier League. In gesprek met Coach Magazine laat de Argentijnse sterspeler van Barcelona weten dat hij zolang in Spanje blijft als de club hem wil houden, omdat de club hem alles gegeven heeft.

“Ik heb altijd gezegd dat Barcelona me alles gegeven heeft en daarom blijf ik hier zolang ze me willen houden”, zegt Messi. De aanvaller speelt al sinds zijn dertiende bij Barcelona en maakte onder Frank Rijkaard zijn debuut in het eerste elftal. “Je moet altijd terugkijken naar de trainer die je de eerste kans heeft gegeven. Hij moest vertrouwen in mij laten zien door me met het eerste team mee te laten trainen. Eigenlijk is alles door hem begonnen voor mij.”

Met Barcelona won Messi zo’n beetje alles wat er te winnen valt. “We willen alles winnen. Bij de start van het seizoen is er een verwachting dat we alles kunnen winnen. We proberen geen prioriteit te geven aan één prijs, alle prijzen die we kunnen winnen zijn belangrijk”, stelt de Argentijn. “Ik haat het om te verliezen. Het geeft me niet een paar uur een slecht gevoel, maar langer. Ik kan niet tegen het gevoel van verliezen. Dat kan je gebruiken om alles te geven dat nodig is om te winnen.”

Het enige dat nog ontbreekt op de erelijst van Messi, is een prijs met de nationale ploeg van Argentinië. Na de verloren finale van de Copa América stopte de aanvaller als international, maar niet veel later kwam hij op dit besluit terug. “Ik heb nog steeds de grote ambities om een prijs met Argentinië te winnen”, vertelt Messi. Er is dikwijls de discussie wie de beste speler ter wereld is: de aanvaller van Barcelona of Cristiano Ronaldo. “Er is wederzijds respect. Ik zie hem als een groot speler, die grote dingen heeft bereikt.”