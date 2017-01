Touré sloeg megacontract af: ‘Hij houdt meer van voetbal dan van geld’

Yaya Touré heeft een megacontract in China afgeslagen. Volgens de zaakwaarnemer van de Ivoriaanse middenvelder, Dimitri Seluk, had Jiangsu Suning een contract klaarliggen met een salaris van 600.000 euro per week. Touré wil voorlopig echter liever op het hoogste niveau blijven spelen.

Met het salaris dat de Chinese club Touré bood, zou hij in een klap de op één na bestbetaalde speler ter wereld worden. “Yaya speelt op een ander niveau. Hij wil op het hoogste niveau blijven spelen en is gelukkig bij Manchester City. Yaya houdt meer van voetbal dan van geld”, zegt Seluk tegenover SkySports.

De middenvelder kende een moeizame eerste seizoenshelft bij Manchester City. Trainer Josep Guardiola nam Touré niet op in de selectie voor de Champions League. Nadat de Ivoriaan in november zijn excuses aanbood, werd hij in genade aangenomen door Guardiola. Sindsdien heeft Touré weer geregeld een basisplaats bij the Citizens, waar zijn contract komende zomer afloopt.