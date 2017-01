‘Routinier van Bayern München zet na seizoen punt achter carrière’

Xabi Alonso heeft besloten om na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten, zo weet BILD te melden. De middenvelder annex verdediger zou de directie en technische staf van Bayern München al van zijn besluit op de hoogte hebben gebracht.

De 35-jarige Alonso speelt sinds de zomer van 2014 voor Bayern en kwam sindsdien tot 97 wedstrijden in clubverband. Daarin schopte de 114-voudig international van Spanje het tot negen doelpunten en acht assists. Zijn contract bij Bayern is ook aflopende.

Alonso is mogelijk niet de enige routinier die zijn kicksen opbergt, want de 33-jarige Philipp Lahm zou eveneens overwegen om te stoppen. Hij heeft al met het bestuur over de toekomst gesproken en zou een van de kandidaten zijn om de nieuwe sportief directeur te worden.