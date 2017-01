‘Discussiepunt’ bij Feyenoord: ‘Hij was vorig seizoen Speler van het Jaar’

Brad Jones lijkt zijn basisplaats te behouden, ondanks dat Kenneth Vermeer bijna weer fit is en de plek van de Australiër onder de lat over zou kunnen nemen. De 34-jarige Jones zegt in De Telegraaf er blij mee te zijn dat hij velen heeft overtuigd en dat het dus een ‘discussiepunt’ is geworden’.

“Normaal zou dat niet zo zijn, want Kenneth was vorig seizoen de Speler van het Jaar van Feyenoord. Als ik niet goed zou keepen, zou niemand het erover hebben. Het laat in mijn ogen zien dat ik goed bezig ben”, aldus de viervoudig international, die eraan toevoegt dat hij en zijn gezin het uitstekend naar de zin hebben in Rotterdam.

Met name de thuiswedstrijden zijn een feest, aldus Jones: “De sfeer in De Kuip is ongelofelijk. Zelfs familie en vrienden uit Engeland, die de sfeer bij een club als Liverpool gewend zijn, zijn ervan onder de indruk.” Jones ligt bij Feyenoord nog tot medio 2017 vast.