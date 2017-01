Van Gaal sloeg Valencia af: ‘Misschien een leuk project’

Louis van Gaal sluit niet uit dat hij nog eens als trainer aan de slag gaat. De voormalig manager van Manchester United zei maandag dat hij niet gelooft dat hij nog terugkeert in de dug-out, maar definitief is dat dus nog niet. “Ik ben niet gestopt”, benadrukt LVG in een interview met El Larguero.

“Ik neem een sabbatsjaar op en daarna ga ik misschien weer wat doen. Ik zeg uiteindelijk ja of nee”, aldus Van Gaal. “Het is niet dat ze in Nederland willen dat ik stop, maar er worden daar wel aan andere dingen aandacht besteed… Ik neem vanwege persoonlijke redenen een jaar vrijaf en daarna neem ik een beslissing. Het hangt ook van de aanbiedingen af.”

De voormalig bondscoach van Oranje had alweer aan de slag kunnen gaan: “Ik heb een aanbieding ontvangen van Valencia, maar heb ‘nee’ gezegd. Wanneer? Dat weet ik niet, misschien een maand of een paar weken geleden. Het zou een leuk project kunnen zijn, maar het hangt ervan af hoe ik mij volgend jaar voel. Barcelona? Nee, daar zit Luis Enrique al.”