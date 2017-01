Go Ahead Eagles verliest cultheld aan gloednieuwe club in Amerika

Kenny Teijsse heeft zijn laatste wedstrijd voor Go Ahead Eagles gespeeld. De 24-jarige linkerverdediger heeft voor het komende seizoen een contract getekend bij San Francisco Deltas, dat uitkomt in de North American Soccer League (NASL).

De club uit Californië werd vorig jaar opgericht door zakenman Brian Andrés Helmick en geniet financiële steun van een groep investeerders uit Silicon Valley, onder wie Jonathan Peachey, Danny Khatib en Josh McFarland. Tot dusver slaagde San Francisco er niet in om een speler met een grote naam aan te trekken.

Voor Teijsse wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur, want de Amsterdammer speelde tot dusverre enkel in Nederland. Hij kwam uit voor Go Ahead, FC Utrecht, Sparta Rotterdam, Helmond Sport en FC Oss en speelde in de jeugd nog voor DWS en AFC. In dienst van Go Ahead kwam Teijsse tot 48 wedstrijden.

Als een verrassing komt de transfer overigens niet, want Teijsse werd in december uit de selectie gezet door trainer Henk de Koning en hij verklapte maandag al dat hij op weg was naar de Verenigde Staten. "Het is voor mij een prachtig avontuur, ook omdat deze club ambities heeft om snel uit te komen in de MLS. Ik kijk ernaar uit naar het voetbal en het leven in Amerika."