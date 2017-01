‘Ajax verkoopt VfL Wolfsburg ‘nee’ en zet streep door transfer’

Ajax is niet van plan om Jairo Riedewald te laten gaan. De Telegraaf meldt dat VfL Wolfsburg een poging heeft gedaan om de verdediger annex middenvelder over te nemen, maar de Amsterdammers hebben laten weten niet te willen onderhandelen.

De krant schrijft dat trainer Peter Bosz ‘toekomst’ in de twintigjarige Riedewald ziet: “Geduld is voor hem het toverwoord”, valt er te lezen. De linkspoot is dit seizoen immers niet meer zeker van een basisplaats en speelde ‘slechts’ tien wedstrijden in de Eredivisie. Vorig seizoen schopte hij het tot 23 duels in competitieverband.

Wolfsburg versterkte zich eerder met middenvelder Riechedly Bazoer, maar lijkt er dus niet in te slagen om een tweede Ajacied aan de selectie van interim-trainer Valérien Ismaël toe te voegen. Riedewald, viervoudig international van het Nederlands elftal, heeft bij Ajax nog een contract dat tot medio 2020 doorloopt.