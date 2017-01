‘Depay bereikt akkoord en wacht op clubs na bod van zeventien miljoen’

Memphis Depay is op weg naar Olympique Lyon. De krant L’Équipe pakt woensdag uit met het bericht dat de aanvaller een persoonlijk akkoord met de nummer vier van de Ligue 1 heeft bereikt en dat enkel de clubs elkaar nog moeten vinden.

Lyon is volgens het bovengenoemde medium van plan om een derde bod, van zeventien miljoen euro, uit te brengen op de 22-jarige Depay. Twee eerdere voorstellen, van naar verluidt twaalf en vijftien miljoen, werden door Manchester United afgewezen. Het is onduidelijk wat precies de vraagprijs van de Premier League-club is.

“Memphis wil echt naar Lyon komen en dat was niet lang geleden nog wel anders”, zei voorzitter Jean-Michel Aulas dinsdag nog. “Op dit moment kunnen we niet aan de eis van United voldoen. We blijven het proberen, maar we moeten het aan het einde van de week wel weten als we nog zaken willen doen.”