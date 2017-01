‘Ajax mengt zich in strijd om aanvaller van Koeman’

Everton heeft een eerste voorstel van AC Milan afgewezen, zo meldt the Guardian. De club uit de Serie A wilde Gerard Deulofeu voor de rest van het seizoen huren, maar Everton was volgens de krant niet tevreden over de voorwaarden.

Men voegt eraan toe dat naast AC Milan ook Ajax en Middlesbrough belangstelling hebben voor de 22-jarige rechtsbuiten en het is dan niet de eerste keer dat de Amsterdammers interesse in hem hebben. Directeur spelerszaken Marc Overmars zou in 2013 al een poging hebben gedaan om het talent weg te halen bij Barcelona.

Deulofeu brak niet door in het Camp Nou en kwam er tot zes officiële wedstrijden. De enkelvoudig international van Spanje vertrok in de zomer van 2015 naar Everton, nadat hij al was uitgeleend aan Sevilla en hetzelfde Everton. Manager Ronald Koeman deed dit seizoen in tien Premier League-wedstrijden een beroep op Deulofeu.