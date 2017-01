Inter bekert verder na sensationele omhaal Murillo

Internazionale heeft zich bij de laatste acht van de Coppa Italia geschaard. De zevenvoudig bekerwinnaar gaf dinsdagvond een 2-0 voorsprong weg tegen Bologna waardoor er een verlenging nodig was, maar daarin trok het team van trainer Stefano Pioli alsnog aan het langste eind: 3-2.

Gabriel Barbosa, beter bekend als Gabigol, kreeg zijn eerste basisplaats bij Internazionale sinds zijn transfer van 29,5 miljoen euro in de zomer. Toch groeide Jeison Murillo uit tot de grote ster van de eerste helft: de Colombiaan werd de eerste verdediger van i Nerazzurri die dit seizoen tot scoren kwam en de wijze waarop was indrukwekkend. Een corner van Roberto Gagliardini leek op niets uit te draaien, totdat Murillo improviseerde en de bal in één keer uit de lucht nam. Zijn omhaal vloog hard binnen in de bovenhoek. De wedstrijd was toen 33 minuten onderweg en kende tot dat moment weinig hoogtepunten. Internazionale maakte even later de 2-0: een puntgave assist van João Mário bracht Rodrigo Palacio oog in oog met keeper Angelo da Costa en de Argentijn faalde niet.

Internazionale leek de kleedkamers op te zoeken met een 2-0 voorsprong, maar moest toch nog een doelpunt incasseren. Federico Di Francesco werd aan de linkerflank weggestuurd en bediende Blerim Dzemaili, wiens schot van richting werd veranderd door Geoffrey Kondogbia en vervolgens binnenzeilde. Mede doordat Palacio na rust een goede kans op zijn tweede doelpunt onbenut liet, bleef Bologna in leven. De nummer veertien van de Serie A voltooide de comeback uiteindelijk zeventien minuten voor tijd. Na een indraaiende voorzet van Anthony Mounier richtte de verdediging van Internazionale zich op Mattia Destro, waardoor Godfred Donsah binnen mocht knikken in de bovenhoek.

Ondanks een slotoffensief van de thuisploeg moest een verlenging uitkomst brengen. In de eerste helft van de verlenging deelden beide partijen enkele speldenprikken uit alvorens Antonio Candreva er met een van richting veranderd schot 3-2 van maakte. De gastheer bleef in het vervolg de bovenliggende partij en had het duel vijf minuten voor het slotsignaal kunnen beslissen, maar João Mário schoot wild naast na een counter. Internazionale trok de voorsprong in ieder geval over de streep en kan zich nu richten op de competitiewedstrijd van komende zondag tegen Palermo.