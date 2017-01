Arsenal krijgt advies: ‘Verkoop hem wanneer iedereen fit is’

Francis Coquelin zette donderdag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Arsenal en ligt nu tot de zomer van 2019 vast in het Emirates Stadium. Oud-aanvaller Charlie Nicholas is desondanks niet kapot van de 25-jarige Fransman.

“Ik heb er geen problemen mee dat hij een nieuw contract krijgt. Ik ben niet zijn grootste fan, maar ze hebben niet veel opties op die positie. Echter: als iedereen weer fit is, dan mag Coquelin al blij zijn als hij in de wedstrijdselectie zit”, is de 55-jarige Nicholas duidelijk in zijn oordeel in gesprek met Sky Sports.

De Schot voegt eraan toe dat Coquelin ‘er voor de korte termijn’ is en dat Arsenal voor de langere termijn op zoek moet naar iets beters: “Ik denk dat je een goede prijs voor hem kan krijgen. Doordat hij nu speelt, stijgt zijn marktwaarde. Ik zou hem daarom in de zomer verkopen wanneer iedereen fit is.”