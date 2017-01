‘Ik adviseerde hem over Ajax, maar hij koos voor de miljoenen van Real’

Martin Ödegaard heeft twee jaar geleden een verkeerde keuze gemaakt. Dat is althans de mening van landgenoot Erik Nevland, die vanaf 2004 tot januari 2008 voor FC Groningen speelde. De jonge Ödegaard koos ervoor om Strømsgodset IF te verlaten voor Real Madrid, maar brak niet door en speelt inmiddels voor sc Heerenveen.

Een keuze voor Ajax in januari 2015 was 'veel beter' geweest voor de ontwikkeling van Ödegaard, vindt Nevland. "Ik heb het hem ook geadviseerd. Ajax heeft een goede opleiding en de kans op speeltijd in het eerste is er groter dan bij Real Madrid. In mijn ogen heeft Martin een keuze voor de miljoenen van Madrid gemaakt. Want als je eerlijk bent, weet je dat je daar nooit gaat spelen", vertelt de Noorse oud-aanvaller in gesprek met Voetbal International.

Heerenveen is volgens Nevland wel de juiste stap, al vertelt hij lachend dat hij Ödegaard liever in Groningen ziet spelen dan bij de rivaal. "Je kunt niet zomaar zeggen dat de stap naar Real Madrid verkeerd is geweest. Maar Martin is nu op een leeftijd dat hij wekelijks op een goed niveau moet gaan voetballen. De Eredivisie is perfect voor hem, in Nederland wordt aanvallend gevoetbald en dat past bij Martin."