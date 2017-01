44-jarige vestigt record op Afrika Cup; Ayew kroont zich tot matchwinner

Egypte, de zevenvoudig- en recordkampioen van de Afrika Cup, is de editie van 2017 met een gelijkspel tegen Mali gestart. De Farao’s kregen kansen op een doelpunt, maar hadden tegelijkertijd geluk dat Essam El-Hadary in de slotfase de 1-0 voorkwam. De doelman, die met 44 jaar en 2 dagen de oudste speler ooit is op het Afrikaanse landentoernooi, stopte een inzet van Moussa Marega. Ghana was eerder op de avond met 1-0 te sterk voor Oeganda en gaat dus aan kop in Groep D.

Mali - Egypte 0-0

El-Hadary viel na 25 minuten in en speelde zodoende zijn 143e interland. Hij moest met name in de 85e minuut aan de bak toen Marega na een pass van Yves Bissouma voor zijn neus opdook, maar El-Hadary hield zijn kooi schoon. Aan de andere kant kreeg Marwan Mohsen de beste kansen, maar de aanvaller van Al-Ahly scoorde niet en ook Mohamed Elneny van Arsenal kreeg de bal er niet in. Het groepsduel eindigde zodoende in een doelpuntloos gelijkspel, waarmee recordhouder El-Hadary waarschijnlijk wel zal kunnen slapen.

Ghana - Oeganda 1-0

André Ayew kroonde zich tot de matchwinner in Port-Gentil, want de aanvaller van West Ham United benutte na 32 minuten een strafschop. Diezelfde Ayew, Asamoah Gyan en Jordan Ayew hadden daarvoor al mogelijkheden laten liggen en na de openingstreffer dook Oeganda voor het eerst gevaarlijk op voor het vijandelijke doel. Farouk Miya van Standard Luik schoot in kansrijke positie in het zijnet. In de tweede helft kregen beide partijen nog enkele kansen en de beste was er voor Christian Atsu, die zijn afstandsschot gekeerd zag worden door de uitblinkende Denis Onyango.