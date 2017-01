‘Er zijn clubs die deze winter hebben geïnformeerd’

Rick Karsdorp heeft geen behoefte om Feyenoord deze maand te verlaten. De rechtsback droomt van de landstitel en Champions League-voetbal in De Kuip, maar staat wel in de belangstelling van buitenlandse clubs. Van concrete interesse is volgens Karsdorp nog geen sprake.

"Ik heb het prima naar mijn zin, voetbal hier vanaf mijn achtste, dus dan lijkt het me duidelijk dat nu we voor het kampioenschap gaan, ik niet weg wil", vertelt de 21-jarige vleugelverdediger aan Voetbal International. "Als Feyenoord Champions League gaat spelen, is dat zeker een extra reden om te blijven, daar droomt iedere speler van."

Recentelijk gaf Arsène Wenger toe Karsdorp een goede voetballer te vinden. Volgens Eni Sports heeft Arsenal zelfs 6,5 miljoen euro geboden. Afgaande op de woorden van Karsdorp lijkt dat echter onwaarschijnlijk. "Ik weet wel dat er clubs zijn geweest die in de winter bij mijn zaakwaarnemer hebben geïnformeerd. Maar ik wil niets horen tot het echt concreet is. Blijkbaar is dat het nog niet, anders had ik het wel gehoord."