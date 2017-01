Rakitic: ‘Als ik voor hem van de brug moet springen, twijfel ik geen moment’

Ivan Rakitic kwam zaterdag weer eens in actie voor Barcelona. De middenvelder deed een halfuur mee tegen Las Palmas (5-0), nadat hij de voorgaande drie competitieduels gepasseerd werd door Luis Enrique. Op 8 januari behoorde Rakitic niet eens tot de wedstrijdselectie voor het duel met Villarreal (1-1), maar speler en trainer hebben volgens de Kroaat een uitstekende relatie.

"Luis Enrique heeft me enorm geholpen", vertelt de spelmaker aan France Football. Rakitic voelde 'vanaf het eerste moment' vertrouwen van de oefenmeester, waardoor hij zonder druk van start kon na zijn komst van Sevilla in 2014. "Het was Luis Enrique die de club vroeg om mij te halen. Als ik voor hem van een brug zou moeten springen, zou ik het zonder twijfel doen. Hij heeft slechts een blik of een glimlach nodig om je het vertrouwen te geven waarmee je succes kunt boeken."

Het contract van Rakitic in Camp Nou loopt in de zomer van 2019 af. Zondag schreef El Confidential dat de middenvelder samen met Arda Turan verkocht moet worden, zodat Barcelona ruimte heeft om het salaris van Lionel Messi significant op te waarderen. Vicepreses Jordi Mestre liet acht dagen geleden nog weten dat er van een transfer van Rakitic geen sprake is, omdat beide partijen onderhandelen over een nieuw contract.