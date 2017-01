Opponent van Ajax wil slag slaan: ‘Veel clubs zouden hem willen hebben’

Ajax krijgt mogelijk te maken met Jakub Blaszczykowksi. De 31-jarige rechtshalf heeft dit seizoen in twaalf competitiewedstrijden nog geen onuitwisbare indruk weten te maken bij VfL Wolfsburg en staat in de belangstelling van Legia Warschau.

Voorzitter Boguslaw Lesnodorski laat aan Polsatsport weten dat hij ‘de financiële realiteit’ kent en dat het derhalve niet makkelijk wordt om de 89-voudig international in te lijven. “Maar we horen in de eerste of tweede week van februari wat de mogelijkheden zijn. Iedere club in Polen, en misschien ook wel de meeste clubs in Europa, zouden interesse hebben wanneer ze een speler als Kuba kunnen halen.”

“Wij denken dat wij een goede optie voor hem kunnen zijn”, aldus de preses, die Blaszczykowski naar verluidt voor de rest van het seizoen wil huren met een optie tot koop. “Het is uiteindelijk aan Kuba zelf, maar wij zijn bereid om hem met open armen te ontvangen.” Blaszczykowski speelde eerder voor onder andere Borussia Dortmund, Fiorentina en Wisla Kraków.