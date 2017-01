Spits Borussia Dortmund staat voor overgang van 12 miljoen naar China

Adrián Ramos heeft zijn laatste wedstrijd voor Borussia Dortmund vermoedelijk gespeeld. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Kicker staat de aanvaller voor een transfer naar Chongqing Lifan, de Chinese club waar Arie Haan in 2009 aan het roer stond. Met de overstap zou een bedrag van twaalf miljoen euro zijn gemoeid.

Mediadirecteur Sascha Fligge van BVB bevestigt dat er sprake is van een principeakkoord. De afrondende gesprekken vinden de komende dagen plaats. Ramos maakt vervolgens niet direct de oversteek naar China. Naar verluidt wordt de dertigjarige Colombiaan eerst een half seizoen verhuurd aan Granada.

De overstap van Ramos naar China komt niet als een grote verrassing, maar de clubkeuze is wel opmerkelijk. Eind vorige maand schreef BILD nog dat Bejing Guoan, de nummer vijf van het vorige seizoen van de Super League, serieuze belangstelling had. Ramos kon zijn salaris van drie miljoen euro per jaar naar verluidt verdubbelen in Beijing. De Zuid-Amerikaan, wiens contract in Dortmund in de zomer van 2018 ten einde loopt, kwam in 2014 voor circa tien miljoen euro over van Hertha BSC. Sindsdien scoorde hij dertien doelpunten in 52 duels.