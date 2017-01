‘Ik heb veel onzin over Hakim gelezen, er is zeker geen discriminatie’

Marokko startte de Afrika Cup maandag met een teleurstellende 1-0 nederlaag tegen DR Congo. De ploeg van Hervé Renard kon de creativiteit van Hakim Ziyech goed gebruiken, maar de smaakmaker van Ajax werd niet opgenomen in de selectie. Nordin Amrabat, die zelf met blessureleed afhaakte voor de Afrika Cup, begrijpt niets van die keuze.

"Het is heel teleurstellend voor die jongen", vertelt Amrabat in gesprek met Voetbal International. "Ik heb veel onzin over Hakim gelezen. Het klopt niet dat hij niet goed in de groep ligt en het klopt ook niet dat hij een grote mond heeft. Wat er dan wel is? Dat moet je de bondscoach vragen." Het liefst mengt de vleugelspeler van Watford zich niet in de discussie, maar hij wil wel benadrukken dat er geen sprake is van discriminatie.

"De wedstrijdbesprekingen zijn in het Engels én in het Frans. Ik zit nu zes jaar bij de groep en merk niks van discriminatie", maakt Amrabat duidelijk. Hij beaamt dat de Marokkanen met Nederlandse achtergrond 'natuurlijk' wat meer naar elkaar toetrekken. Hetzelfde geldt echter voor de Franstaligen, voegt Amrabat daaraan toe. "Ziyech is gewoon een van de jongens. Een vrolijke jongen bovendien. Ik weet niet waar het aan ligt."