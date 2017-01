Flop van Real Madrid duikt op in Finland en tekent bij middenmoter

Julien Faubert vervolgt zijn loopbaan in Finland. Inter Turku, de nummer elf van het vorige seizoen, maakt dinsdag via de officiële kanalen bekend dat de 33-jarige vleugelverdediger een contract heeft getekend voor één seizoen.

Faubert, enkelvoudig international van Frankrijk, wordt gezien als een van de grootste miskopen in de geschiedenis van Real Madrid. Hij vertrok in de winter van 2009 naar het Santiago Bernabéu en keerde een half jaar later, na 54 minuten in het eerste elftal te hebben gespeeld, terug naar West Ham United. De laatste werkgever van Faubert was Kilmarnock; in Schotland kwam de back tot negen officiële duels.

“Hij heeft het in de wedstrijden die hij speelde erg goed gedaan. Hij heeft wat problemen gehad met spierblessures en revalidatieperiodes, maar dat kwam vooral door de manier van spelen in Schotland. We hopen nu nog twee, drie spelers aan te trekken”, aldus technisch directeur Vesa Mäki in een interview met Ilta-Sanomille. Faubert kwam ook nog uit voor onder meer Girondins Bordeaux.