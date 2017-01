‘Dat begrijp ik wel, het ontbrak PSV ook aan doelpunten’

Sam Lammers zette maandag een krabbel onder een nieuw contract, dat hem tot 2021 aan PSV verbindt. De negentienjarige Tilburger staat te boek als een makkelijk scorende spits, iets wat het huidige PSV momenteel niet heeft. Luuk de Jong scoorde dit seizoen pas vier keer.

Er wordt daarom weleens geopperd dat trainer Philip Cocu een beroep zou moeten doen op Lammers in de punt van de aanval. De spits maakte in de Jupiler League voor Jong PSV al tien doelpunten, maar kreeg nog amper speeltijd in de Eredivisie. "Ik word er niet ongeduldig van, maar ik begrijp het wel”, zegt de jonge PSV’er tegen het Eindhovens Dagblad over de roep om hem een kans te geven in het eerste elftal.

“De eerste helft van het seizoen ontbrak het aan doelpunten. Ik blijf mijn wedstrijden bij Jong PSV spelen en dan komt mijn kans vanzelf”, stelt Lammers. In de thuiswedstrijd tegen Heracles eerder dit seizoen maakte hij zijn debuut in de Eredivisie. Voorlopig moet de spits het nog doen met optredens in de Jupiler League, waar hij hoopt in de tweede seizoenshelft nog meer doelpunten te maken. “Het ligt er een beetje aan hoe veel ik meespeel, maar ik hoop dat ik over de vijftien goals ga.”