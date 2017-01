Higuaín maakt einde aan slechte reeks; Napoli zet unieke prestatie neer

Gonzalo Higuaín ging afgelopen weekend met Juventus onderuit tegen Fiorentina, maar scoorde wel. Voor de Argentijn was het alweer zijn zesde goal in vier wedstrijden, na een reeks van acht wedstrijden met maar één doelpunt. Napoli bleef tegen Pescara voor de negende wedstrijd op rij ongeslagen. Geen enkele ploeg in de Serie A deed dat i Partenopei dit seizoen na.