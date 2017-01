De Nooijer levert na halfjaar contract in: ‘Het gevoel van twijfel bleef’

Dennis de Nooijer is niet langer assistent-trainer bij Telstar. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen, NEC en Sparta had geen motivatie meer om werkzaam te blijven als rechterhand van hoofdtrainer Michel Vonk. Na een aantal weken vakantie besloot De Nooijer zijn contract dinsdag in te leveren.

De 47-jarige De Nooijer was pas een half jaar werkzaam bij de Witte Leeuwen. Naar eigen zeggen begon de geboren Zeeuw steeds meer te twijfelen als hij vanuit Zeeland naar Velsen-Zuid reed. “Ik ben een paar weken op vakantie geweest in Dubai in de hoop mijzelf weer op te kunnen laden, maar dat gevoel bleef. Daarom ben ik vanochtend naar Pieter de Waard gestapt om mijn contract in te leveren”, zegt De Nooijer tegen RTV Noord-Holland.

“Mijn besluit heeft helemaal niets te maken met Michel Vonk. De rest van het seizoen doe ik even niets en volgend jaar hoop ik in het amateurvoetbal aan de gang te gaan”, vertelt de oud-spits, die daarnaast de conclusie trekt dat de rol van assistent-trainer hem niet ligt. Telstar-voorzitter Pieter de Waard reageert op de website van de club teleurgesteld, maar ook begripvol. “Voorzitter, zei hij, ik kan niet langer doorgaan. Zijn motivatie was weldoordacht en klonk als een klok. Ik ben er doodziek van. De keuze die hij maakt vind ik echter stoer en dapper.”