Klopp kan niet beschikken over verdediger: ‘Zoiets niet vaak meegemaakt’

Joël Matip ontbreekt voorlopig nog een aantal wedstrijden bij Liverpool door een curieuze situatie. De verdediger werd door Kameroen opgeroepen voor de Afrika Cup, maar heeft anderhalf jaar geleden al bedankt voor de nationale ploeg. Matip krijgt nu mogelijk een straf van de FIFA omdat hij niet aanwezig is op het Afrikaanse landentoernooi.

Omdat er onduidelijkheid bestaat over de situatie, heeft Liverpool besloten Matip niet op te stellen tot er duidelijkheid is over de mogelijke straf. Om dat op te helderen, hebben the Reds contact gezocht met de FIFA. De wereldvoetbalbond liet weten zeven tot tien dagen nodig te hebben om een beslissing te nemen.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp is niet te spreken over de situatie. “Ik heb zoiets nog niet vaak meegemaakt. Wij hebben niks verkeerd gedaan en Joël ook niet”, zegt de Duitse oefenmeester op de website van zijn club. Opvallend is dat Matip anderhalf jaar geleden al bedankte voor de nationale ploeg van Kameroen. Bondscoach Hugo Broos deed toch een poging om de verdediger op te roepen voor de Afrika Cup. De Kameroense voetbalbond moet die uitnodiging eerst intrekken, voordat hij weer beschikbaar is voor zijn club.

Schalke 04-aanvaller Eric Choupo-Moting en West Bromwich Ablion-verdediger Allan Nyom zitten in hetzelfde schuitje als Matip. Vanaf 2 januari mogen zij niet voor hun club uitkomen, tenzij de FIFA binnenkort anders beslist. Klopp rekent uit dat hij de verdediger dan mogelijk al acht duels heeft moeten missen. “Terwijl hij niks verkeerd heeft gedaan. We moeten een fitte speler buiten de selectie laten die vijftien of zestien maanden niet gespeeld heeft voor Kameroen. Dat is erg moeilijk te accepteren.”