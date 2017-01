NAC doet opnieuw zaken met Manchester City: ‘Hij is een meerwaarde’

NAC Breda heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met James Horsfield. De Engelsman, die zowel achterin als op het middenveld uit de voeten kan, wordt het komende halfjaar gehuurd van Manchester City, de club waar hij al sinds zijn elfde in de jeugdopleiding zit.

“Met zijn 21 jaar is James een van de meest ervaren spelers in de jeugdopleiding van City”, laat Hans Smulders, technisch directeur van de ploeg uit de Jupiler League, weten via de officiële kanalen van de club. “Tijdens het trainingskamp in de winterstop hebben we gemerkt dat hij goed in de groep past en voetballend een meerwaarde is voor ons. Daarnaast kan hij met zijn ervaring ook een rol spelen in de ontwikkeling van de andere jongere spelers van Manchester City. We zijn daarom blij dat hij het komende half jaar voor NAC uitkomt.”

Naast zijn verhuur aan NAC maakte Horsfield dinsdagmiddag ook zijn nieuwe contract bij the Citizens in orde. De 21-jarige Engelsman ligt nu tot medio 2018 vast bij zijn eigenlijke werkgever. Hij is na Ashley Smith-Brown, Manu García, Brandon Barker en Thomas Agyepong de vijfde speler van City die op huurbasis in Breda neerstrijkt.