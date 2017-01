‘Als je realistisch bent, is Manchester United uitgeschakeld voor de titel’

Door het 1-1 gelijkspel tegen Liverpool afgelopen weekeinde is de achterstand van Manchester United op koploper Chelsea opgelopen tot twaalf punten. Nemanja Vidic denkt dat het realistisch gezien voor the Red Devils niet meer mogelijk is om de Premier League dit seizoen te winnen.

Vidic speelde negen seizoenen in het shirt van Manchester United en werd in die periode vijf keer kampioen van Engeland. De Serviër denkt dat een plek bij de beste drie dit seizoen het hoogst haalbare is voor de ploeg van José Mourinho. “Als je realistisch bent, zijn we uitgeschakeld voor de titel. De laatste weken is het spel bemoedigend. Als we dat volhouden, kan je de top-3 als doel stellen”, zegt Vidic tegenover ESPN FC.

“Zlatan Ibrahimovic is een van de spelers die Manchester United de afgelopen weken op sleeptouw heeft genomen. Andere spelers moeten nu opstaan om doelpunten te maken”, stelt de oud-speler van onder meer Manchester United en Internazionale. Vidic is zeer te spreken over de Zweedse spits. “Zijn motivatie op 35-jarige leeftijd is ongelofelijk. Hij houdt zichzelf zó fit, een echte professional.”