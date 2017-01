Dinsdag, 17 Januari 2017

Bayern München meldt zich met 80 miljoen in Parijs

Arsène Wenger zoekt naar een alternatief als Alexis Sánchez vertrekt bij Arsenal. De Franse oefenmeester denkt daarvoor opnieuw aan M’Baye Niang van AC Milan. (The Sun)

De loopbaan van Robbie Keane hoeft nog niet voorbij te zijn als hij vertrekt bij LA Galaxy. De Ierse aanvaller kan zijn rentree maken in het Engelse voetbal, in de Championship bij Preston North End. (The Sun)

Bayern München gaat komende zomer opnieuw een poging wagen om Marco Verratti binnen te halen. Der Rekordmeister heeft tachtig miljoen euro over voor de Italiaanse middenvelder van Paris Saint-Germain. (Le Parisien)

Crystal Palace en Sevilla zijn in gesprek over een transfer van middenvelder Vicente Iborra. De Spanjaard kon afgelopen zomer al naar Engeland vertrekken, destijds naar Sunderland. (The Sun)

Manchester United heeft het contract van Antonio Valencia met één seizoen verlengd. De Ecuadoriaan had een optie in zijn verbintenis staan en the Red Devils hebben besloten die te lichten. (Manchester Evening News)